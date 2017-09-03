Ученые накормят человечество едой из воздуха

Финские ученые из Технологического университета Лаппеэнранта нашли способ прокормить жителей всей планеты с помощью еды из воздуха. Об этом сообщают СМИ Финляндии.

Специалистам удалось создать уникальный биологический реактор, преобразующий воду и углекислоту из окружающего воздуха в съедобные белковые вещества.

При этом устройство работает на исключительно возобновляемых источниках энергии и бактериях, которые в избытке содержатся в воздухе.