Ученые объяснили, почему смерти не существует

Американские ученые из Университета Уэйк-Форест пришли к выводу, что смерть человека является обычной иллюзией. Об этом сообщает портал Vladtime.

По словам Роберта Ланза, являющегося одним из исследователей медицинского направления данного учреждения, смерть представляет собой всего лишь галлюцинацией, вызванной человеческой совестью.

Сознание человека не погибает, а переходит на следующий уровень существования, который пока не доступен для понимания с точки зрения науки.

Тем самым американские ученые дали понять, что количество жизней может быть бесконечным и люди совершенно напрасно привязываются к своей физической оболочке.