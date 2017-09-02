Соседние звезды могут направить к Земле кометы, представляющие угрозу

Намедни произошло важное астрономическое событие — с нашей планетой сблизился потенциально опасный астероид (3122) «Флоренс», диаметр которого превышает 4 км. Упади такой объект на Землю, климат на нашей планете, вероятно, изменился бы навсегда. Поэтому прогнозирование столкновения с Землей небесных тел — один из самых важных аспектов современной науки. И сейчас немецкий ученый Корин Бэйлер-Джонс (Coryn Bailer-Jones) опубликовал в Astronomy & Astrophysics статью, посвященную данному вопросу.

Исследователь установил, что близкие пролеты соседних светил могут сбить с пути многочисленные кометы, которые находятся в облаке Оорта. Это гипотетическая область Солнечной системы, которую считают источником долгопериодических комет. По расчетам ученых, облако Оорта может скрывать триллионы ядер комет, размер которых превышает 1,3 км. Существование области не доказано, но в пользу этого говорят некоторые косвенные свидетельства. Среднее предполагаемое расстояние до внешних границ облака Оорта — один световой год.

По оценкам Корина Бэйлера-Джонса, в течение последующих миллионов лет от 19 до 24 светил пройдут на удалении 3,26 световых лет от Солнца. Этого расстояния хватит, чтобы кометы облака Оорта сбились с привычного пути. Совсем не обязательно, что эти объекты направляются прямо к Земле. Вероятность столкновения с нашей планетой будет зависеть от множества факторов, в частности ее положения на орбите вокруг Солнца.

Предполагаемое расстояние до облака Оорта по сравнению с остальной частью Солнечной системы / ©wikipedia

Кометы, как правило, являются небольшими небесными телами, которые не представляют угрозы для Земли. Но столкновение с планетой крупной кометы может привести к непредсказуемым последствиям в атмосфере и магнитосфере Земли.

Немецкий ученый рассчитал и другие похожие опасности. Кроме уже названных «соседних» звезд, в последующие миллионы лет еще до 600 светил пройдут от нас на расстоянии 16 световых лет. Это, конечно, очень далеко, но массивные звезды даже на таком удалении способны повлиять на объекты в облаке Оорта.

Все эти данные были получены на основе сведений, присланных космической обсерваторией Gaia, запущенной в 2013 году и работающей в оптическом диапазоне. Она имеет крупнейший цифровой сенсор из всех когда-либо созданных для космических миссий. Ученые надеются, что с помощью Gaia можно будет выяснить координаты, направление движения, а также спектральный класс примерно миллиарда звезд.

Телескоп Gaia / ©ЕКА