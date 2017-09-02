Крымский мост с орбиты: космонавт сделал уникальные фотографии с борта МКС

Космонавт Сергей Рязанский отметил, что на МКС внимательно следят за строительством моста через Керченский пролив.

Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на МКС, опубликовал фотографии Крымского моста, сделанные с борта Международной космической станции. На кадрах, сделанных космонавтом, можно увидеть недавно установленную на мост железнодорожную арку.

Рязанский отметил, что космонавты на МКС следят за строительством моста через Керченский пролив.

«За строительством моста через Керченский пролив следим и мы с борта Международной космической станции. В начале этой недели была установлена одна из самых сложных конструкций — железнодорожную арку весом в 6 тысяч тонн подняли на фарватерные опоры на высоте 35 метров над уровнем моря. На фотографиях, как раз, ее отчетливо видно», — написал космонавт.

Ранее сообщалось, что в Крыму успешно прошла сложнейшая технологическая операция по установке арки железнодорожного моста через Керченский пролив. Установка арки заняла 14 часов.