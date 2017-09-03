Онищенко усомнился в исследовании Нидерландов о предельном возрасте человека

"Я думаю, ее (продолжительность) просчитать сегодня очень трудно. И я, в первую очередь, ставлю под сомнение научную корректность исследований, которые провели коллеги из Нидерландов… Поскольку ученые Нидерландов оценивали (среднюю продолжительность) жизни для своей страны, то это не репрезентативная выборка", — сказал Онищенко.

По его словам, человеческая природа и природа жизни на Земле закладывает огромный запас прочности.

"Поэтому, я думаю, это не предел, а при тех возможностях, которые сегодня имеет синтетическая биология, это даже, может быть, какой-то этапный прогноз, среднесрочный прогноз. В перспективе, конечно, человечество будет гораздо больше и дальше иметь возможности для своего развития", — отметил он.

Ранее ученые из Нидерландов назвали средний предел продолжительности жизни человека. Предел максимальной продолжительности жизни для женщин составил 115, 7 лет, для мужчин — 114,1 лет.