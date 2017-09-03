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Онищенко усомнился в исследовании Нидерландов о предельном возрасте человека
Депутат «Единой России», бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко усомнился в корректности результатов исследования о предельном возрасте человека, проведенном учеными из Нидерландов, передает РИА «Новости».
"Я думаю, ее (продолжительность) просчитать сегодня очень трудно. И я, в первую очередь, ставлю под сомнение научную корректность исследований, которые провели коллеги из Нидерландов… Поскольку ученые Нидерландов оценивали (среднюю продолжительность) жизни для своей страны, то это не репрезентативная выборка", — сказал Онищенко.
По его словам, человеческая природа и природа жизни на Земле закладывает огромный запас прочности.
"Поэтому, я думаю, это не предел, а при тех возможностях, которые сегодня имеет синтетическая биология, это даже, может быть, какой-то этапный прогноз, среднесрочный прогноз. В перспективе, конечно, человечество будет гораздо больше и дальше иметь возможности для своего развития", — отметил он.
Ранее ученые из Нидерландов назвали средний предел продолжительности жизни человека. Предел максимальной продолжительности жизни для женщин составил 115, 7 лет, для мужчин — 114,1 лет.
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