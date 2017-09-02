Астрофизики из Европейского космического агентства (ЕКА) предполагают, что в будущем в Солнечную системы войдет еще одна звезда. В этом случае новое светило может потревожить кометы, которые устроят " бомбардировку" Земли.

По данным ученых, новая звезда вызовет раздражение облака Оорта — сферической области Солнечной системы, содержащей кометы. Его существование пока доказано косвенно.

Согласно исследованию, к системе " присоединиться" оранжевый карлик Gliese 710, которая окажется " всего лишь" на расстоянии 2,3 триллионов километров от Земли. В момент максимального сближения с нашей планеты, звезда станет самым ярким и самым быстрым объектом ночного неба.