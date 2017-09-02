Ученые назвали максимальную продолжительность жизни человека

Голландские ученые определили максимальную продолжительность человеческой жизни, сообщается на сайте Тилбургского университета.



Специалисты установили, что мужчины могут дожить до 114,1 года, а женщины — до 115,7 года. К такому выводу ученые пришли после анализа продолжительности жизни свыше 75 тысяч жителей Нидерландов, скончавшихся за последние 30 лет в возрасте более 94 лет. При этом отмечается, что за 1986-2015 максимальная продолжительность человеческой жизни не изменилась. В связи с этим ученые предположили, что достигнут предел человеческой жизни.





Рекордсменом по продолжительности жизни является француженка Жанна Кальман , которая скончалась в возрасте 122 лет 164 дней.

Ранее группа ученых нашла простой способ определения продолжительности жизни.