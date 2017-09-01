Ученые предупредили о приближении к Земле 24 «звезд смерти»

Немецкие ученые выяснили, что к Земле движется около 24 «звезд смерти».

Группа исследователей из Институт астрономии общества Макса Планка выяснили, что около 24 потенциально опасных комет приблизятся к Солнечной системе в течение 3,26 световых лет (1 парсек). Данные об исследовании были опубликованы на официальном сайте института.

Проанализировав данные, полученные при помощи спутника ESA Gaia, астрономы пришли к выводу, что ряд звезд, находящихся недалеко от Солнечной системы, своей гравитацией способны «подталкивать» кометы, из так называемого Облака Оорта — области, в которой сосредоточено большое количество крупных астероидов.

Ряд астероидов, «последующих» за гравитацией звезд превратятся в кометы, которые, в свою очередь могут попасть в Солнечную систему.

Исследователи также отмечают, что всего за период в 16 световых лет (5 парсеков) к Земле может приблизится от 490 до 600 подобных тел.

Вместе с тем астрономы подчеркивают, что шансов того, что одна из этих комет столкнется с нашей планетой, практически нет.