«Флоренс не одинока»: ученые обнаружили два спутника у крупнейшего астероида

По словам астрономов, изображения астероида Флоренс, полученные при помощи 70-метровой антенны комплекса NASA Goldstone Deep Space Communications в период с 29 августа по 1 сентября, показали, что астероид имеет два небольших спутника. Кроме того удалось уточнить размеры самого крупного из когда-либо приближавшихся к земле космических странников. Его поперечник составляет около 4,5 километров, сообщил сайт Лаборатории реактивного движения NASA.



Астрономы представили видеоролик, сделанный из последовательных изображений Флоренс.



#TeamRadar from @NAICobservatory observed 3122 Florence during its closest approach. It has two moons! #AreciboScience pic.twitter.com/vDLEDxzMG3



— Arecibo Radar (@AreciboRadar) 2 сентября 2017 г.



Среди 16 400 астероидов, обнаруженных в околоземном пространстве, Флоренс — всего лишь третья тройная система. Размеры спутников удалось определить лишь приблизительно. Их величина составляет от 100 до 300 метров. Период обращения ближайшего равен примерно восьми часам, дальнего — от 22 до 27 часов. Ближняя луна Флоренс имеет самый короткий период обращения среди всех известных спутников астероидов. Правда эти данные очень недостоверны, поскольку на радиолокационных изображениях спутники имеют размер нескольких пикселей, что не позволяет разглядеть детали.



Флоренс: что ждать Земле от приближения крупнейшего в истории наблюдений астероида



Форма Флоренс практически округлая. Астероид имеет своеобразный хребет у экватора, как минимум один большой кратер, две крупные плоские области и множество других мелких топографических деталей. Оборот вокруг своей оси Флоренс делает за 2,4 часа, что удалось определить из оптических наблюдений за изменениями яркости астероида.



Сейчас астероид удаляется от Земли, но наблюдения за ним продолжатся до 8 сентября. Возможно, мы узнаем новые детали о Флоренс и ее спутниках.