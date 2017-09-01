Подводные археологи обнаружили в затопленной пещере Hoyo Negro на полуострове Юкатан множество останков древних животных и почти полный человеческий скелет, сообщает Nature.

Обследование пещеры, название которой переводится как «черная дыра», совместно провели ученые из США и Мексики. Их внимание привлекли посты в соцсетях. В 2012 году дайверы погрузились в пещеру и сфотографировали многочисленные кости на дне. На одном из изображений оказался запечатлен человеческий череп.

Археологи пошли по следам дайверов и сделали любопытные находки. Пещера оказалась настоящим древним кладбищем. Так, обнаружены кости трех гигантских ленивцев, а также многочисленные останки саблезубых кошек, горных львов, тапиров, медведей и других животных. Также был найден тот самый человеческий скелет.

Проведенный в Германии анализ показал, что останки принадлежали 15-летней девочке. Возраст находки превышает 13 тысяч лет. На данный момент это один из древнейших скелетов человека, найденных в Америке. Находка поможет в изучении истории заселения континента.

Обследование пещеры, которую теперь называют «черной дырой смерти», будет продолжено.