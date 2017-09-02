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Российский космонавт подтвердил теорию зарождения жизни на Земле
Фото: Роскосмос
Российский космонавт Александр Мисуркин рассказал, что, когда он был на МКС, он взял пробы с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и выяснил, что некоторые виды бактерий способны существовать в условиях жесткой радиации открытого космоса.
Когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Перепады температур от минус ста до плюс ста градусов, отсутствие привычной еды в нашем понимании, жесткая радиация. Какая биологическая там жизнь может быть? И вдруг оказалось, что она есть, — рассказал он. По словам Мисуркина, это открытие доказывает, что именно такие организмы, попав на Землю могли стать причиной зарождения жизни.
Российский космонавт выступил на пресс-конференции в подмосковном Центре подготовки космонавтов, где сообщил о том, что очень рассчитывает на возможность повторения эксперимента во время следующего выхода в открытый космос по российской программе, намеченный на январь 2018 года.
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