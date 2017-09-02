Российский космонавт подтвердил теорию зарождения жизни на Земле

Российский космонавт Александр Мисуркин рассказал, что, когда он был на МКС, он взял пробы с внешней поверхности Международной космической станции (МКС) и выяснил, что некоторые виды бактерий способны существовать в условиях жесткой радиации открытого космоса.

Когда собирал образцы, я думал: ну что там может быть живого? Перепады температур от минус ста до плюс ста градусов, отсутствие привычной еды в нашем понимании, жесткая радиация. Какая биологическая там жизнь может быть? И вдруг оказалось, что она есть, — рассказал он. По словам Мисуркина, это открытие доказывает, что именно такие организмы, попав на Землю могли стать причиной зарождения жизни.