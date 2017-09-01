Назван предел жизни человека

Ученые из Университета Эразма (Нидерланды) установили, что продолжительность жизни человека имеет предел и не зависит от качества питания, уровня медицины и бытовых условий. Об этом сообщает MedicalXpress.

Свои выводы исследователи сделали на основании данных, полученных в ходе 30-летнего наблюдения. «Участниками» стали около 75 тысяч человек, умерших за эти годы. Их возраст был точно зафиксирован на дату смерти.

Ученые рассчитали, что максимальный срок жизни женщин составляет 115,7, а мужчин — 114,1 лет. По словам профессора Джона Эйнмала, предел не зависит от уровня жизни. Не влияет на него ни качество питания, ни качество медицины.

"Конечно, средняя продолжительность жизни увеличилась, — говорит Эйнмал. — В Нидерландах количество людей, которым исполнилось 95 лет, возросло почти в три раза. Тем не менее, «потолок» жизни не изменился".