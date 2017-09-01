Нобелевские лауреаты назвали главные угрозы для существования человеческой цивилизации

Один из самых авторитетных научных журналов мира, британский Times Higher Education провел опрос 50 лауреатов Нобелевской премии по физике, химии, экономике и медицине. На его основе был составлен рейтинг самых больших проблем, без решения которых цивилизация обречена на гибель.

По словам главного редактора издания, абсолютно все обладатели самой престижной научной премии сошлись в том, что угрозы для человечества напрямую связаны и с проблемами развития науки, и с тем политическим устройством мира, которое сложилось сейчас.

" Нобелевские лауреаты отметили, что сейчас очень непростое время для науки. Например, ученые предупреждают, что человеческой расе угрожает опасность, если мы будем бездействовать в решении проблемы климатических изменений, и призывают разумно использовать развивающиеся технологии. И меня, как редактора, больше всего волнует то, что у мировых лидеров нет желания решать эти проблемы. В этом со мной солидарны и лауреаты" , — сказал главный редактор издания Джон Гилл.

Итак, 34% ученых поставили на первое место в списке угроз — рост численности населения Земли. К концу этого века оно может вырасти с 7 миллиардов до 11. Но проблема, с их точки зрения, кроется скорее не в том, что никто не знает, сможет ли наша планета прокормить такое количество людей, а в том, что пока нет возможности дать абсолютно всем одинаково хороший уровень образования, который привел бы к всеобщему процветанию. Не меньшая угроза на этом фоне — климатические изменения.

На втором месте по степени опасности — возможная ядерная война. Ее допускают 23% опрошенных лауреатов. И в качестве доказательства своей версии, они приводят рост напряженности между США и КНДР.

Третье место — у инфекционных заболеваний и так называемых супербактерий, которые не поддаются лечению ни одним из существующих лекарств. Эту опасность назвали главной 8% ученых.

При этом, абсолютное большинство напрочь отказались считать главной угрозой цивилизации искусственный интеллект. По словам одного из лауреатов, он не может представлять опасность, поскольку у роботов нет воображения.