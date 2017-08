Доказано массовое отравление древних римлян свинцом

Группа исследователей из Франции и США обнаружила доказательства того, что древние римляне строили свинцовые трубы. Работа ученых опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences. Об этом сообщается на сайте Phys.org.

Для подачи воды в населенные пункты римляне в основном строили акведуки. Однако они также разработали водопровод для удаления сточных вод. Для их создания обычно использовались дерево или терракотовая глина. Но ученые нашли доказательства, что для строительства также применялся свинец.

Исследователи проанализировали образцы, взятые со 177 участков на территории древнеримских городов Остия и Портус. Оказалось, что концентрации свинца увеличились в осадках, датированных 200-м годом до нашей эры. Они оставались высокими доя 250-го нашей эры. Это указывало на то, что свинцовые трубы были источником загрязнения воды. Кроме того, жители древнего Рима, скорее всего, страдали от хронического отравления тяжелыми металлами.