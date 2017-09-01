Астероид Florence приблизится к Земле на опасное расстояние 1 сентября

Астероид Florence размером более 4 км опасно приблизится к Земле 1 сентября. О его приближении ранее предупреждало NASA.

Как отметили в Лаборатории реактивного движения при Калифорнийском технологическом институте, в момент максимального сближения, небесное тело будет находиться от планеты в 18 раз дальше, чем Луна.

" Многие астероиды проходили на более близком расстоянии от Земли, однако все они были меньше по размерам, чем Florence. С начала программы NASA по наблюдению за астероидами это первый случай, когда столь крупный астероид сближается с Землей" , — отметил руководитель Центра NASA по изучению небесных тел в околоземном пространстве Пол Чодэс.

По расчетам специалистов, следующее сближение Земли и Florence произойдет после 2500 года.