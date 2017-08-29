На Тайване обнаружена «неизвестная форма жизни»

Житель Тайваня обнаружил во время прогулки у берега моря «неизвестную форму жизни».

В Сети появились кадры, на которых запечатлено необычное животное, которое обнаружил один из жителей Тайваня на берегу моря.

На кадрах видно, как создание, похожее на клубок черных ниток ползет по песку.

Хуан Мейлан, который выложил видео с животным в Сеть, предположил, что это некая «неизвестная форма жизни», передает News.com.au.

Вместе с тем позже выяснилось, что животное, которое некоторые пользователи Сети приняли за «инопланетянина» или «мутанта», на самом деле является водяным червем-паразитом, называемым конский волос и обитающим в пресной воде по всему миру.