Под Керчью раскопали древнеримские погреба

В поселке Героевское под Керчью археологи обнаружили древнеримские погреба в ходе Нимфейской экспедиции. Как сообщает издание Аргументы недели. Керчь, это одна из старейших отечественных экспедиций, раскопки на которой ведутся с 1939 года. В этом году в Героевском побывали 68 ученых-археологов из Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и даже иностранные — из Нью-Йорка. Главной задачей экспедиции стали поиски комплекса амфитеатра IV века до нашей эры.

Как отметила руководитель экспедиции, старший научный сотрудник отдела античного мира Эрмитажа Ольга Соколова , за последние 7 лет удалось углубиться всего на 2,5 метра. Для того, чтобы раскопать его целиком нужно снять еще 4,5-5 метров земли. По ее словам, работу осложняет большое количество хозяйственных построек римского периода, в которых хранились продукты и зерно. Более 300 самых ценных находок по завершению экспедиции передадут в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, подвела итог Соколова.