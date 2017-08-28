Видеорегистратор МКС засек НЛО

В интернете опубликовали видео, на котором, по мнению уфологов, запечатлен принадлежащий инопланетянам космический корабль. Ролик разместила на YouTube пользователь Анжелика Сталиновская.



На кадрах видео можно разглядеть вспышку света за пределами земной атмосферы.





В июле уфологи заявляли о другом НЛО , появившемся рядом с МКС. Тогда некий светящийся объект якобы на минуту завис на расстоянии от одного из отсеков станции.



Уфологи предположили, что пришельцы наблюдают за МКС и изучают ее. Некоторые интернет-пользователи связали НЛО с деятельностью NASA . По мнению скептиков, попавший в кадр объект — не корабль пришельцев, а отражение света самой станции.

В июне прошлого года уфологи заметили и на одном из видео с МКС светящийся шар, который приближается к корпусу станции, дает красный блик и исчезает. До этого «полеты НЛО» рядом со станцией фиксировались в феврале 2016 и декабре 2015 года.