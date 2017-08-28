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Ученые NASA обнаружили неизвестные вспышки над Землей

Ученые NASA обнаружили неизвестные вспышки над Землей
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Ученые NASA заметили вспышки неизвестного происхождения над поверхностью Земли. Об этом стало известно из сообщения издания «URA.ru».
Уфологи считают, что с помощью подобных вспышек неземные цивилизации пытаются установить связь с Землей.
На вспышки обратил внимание пользователь сети под ником streetcap1, который прославился разоблачениями NASA. Он опять обвинил агентство в сокрытии информации об НЛО.
Вспышки являются проявлением скорости внеземных кораблей для привлечения внимания землян.
Напомним, что ранее ученые обнаружили пригодный для обитания Нептун в созвездии Девы.
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NASA
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