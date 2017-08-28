Ученые NASA обнаружили неизвестные вспышки над Землей

Ученые NASA заметили вспышки неизвестного происхождения над поверхностью Земли. Об этом стало известно из сообщения издания «URA.ru».

Уфологи считают, что с помощью подобных вспышек неземные цивилизации пытаются установить связь с Землей.

На вспышки обратил внимание пользователь сети под ником streetcap1, который прославился разоблачениями NASA. Он опять обвинил агентство в сокрытии информации об НЛО.

Вспышки являются проявлением скорости внеземных кораблей для привлечения внимания землян.

Напомним, что ранее ученые обнаружили пригодный для обитания Нептун в созвездии Девы.