Сексологи пришли к новому неожиданному выводу, касающемуся одной из важнейших для каждого человека тем.

Как удалось выяснить исследователям, более половины половозрелых людей регулярно прибегают к занятиям так называем «секстингом» — иначе говоря — «сексом по переписке» — отправкой друг другу интимных сообщений и откровенных фотографий.

Сотрудники Института Кинси опубликовали результаты исследования, которые показали, что больше 67% взрослых людей положительно относятся к сексу по переписке, в то время как еще 5 лет назад это цифра составляла 21%.

В опросе приняли участие более 140 000 человек из почти 200 стран мира. Выяснилось, что чаще всего секстингом занимаются американцы (74% опрошенных), а реже всего — в Японии и Южной Корее.

Также сексологи выяснили, что приблизительно 70% взрослых прибегают к услугам сайтов знакомств, но только 20% респондентов ищут секс на одну ночь. Больше всего через Интернет знакомятся в Швеции — это подтвердили 46% опрошенных.