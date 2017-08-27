Ученые обнаружили подходящую для колонизации планету-сироту

В созвездии Рыб ученые обнаружили планету, по своим условиям подходящую для колонизации в будущем жителями Земли, пишет «Вечерняя Москва». Исследователи назвали небесное тело планетой-сиротой, поскольку она выбилась из траектории своего движения.



Кроме того, известно, что планета, получившая порядковый номер CFBDSIR 2149-0403, находится в 130 световых годах от Земли, а ее возраст составляет порядка 120 млн лет.



Своим размером она превышает Юпитер почти в четыре раза. Впрочем, температура на ее поверхности достигает 400 градусов по Цельсию, однако это не должно помешать заселению ее людьми.

