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Ученые обнаружили подходящую для колонизации планету-сироту
В созвездии Рыб ученые обнаружили планету, по своим условиям подходящую для колонизации в будущем жителями Земли, пишет «Вечерняя Москва». Исследователи назвали небесное тело планетой-сиротой, поскольку она выбилась из траектории своего движения.
Кроме того, известно, что планета, получившая порядковый номер CFBDSIR 2149-0403, находится в 130 световых годах от Земли, а ее возраст составляет порядка 120 млн лет.
Своим размером она превышает Юпитер почти в четыре раза. Впрочем, температура на ее поверхности достигает 400 градусов по Цельсию, однако это не должно помешать заселению ее людьми.
Ранее сообщалось о том, что спутник Национальной космической ассоциации (NASA) Lasco C3 заметил темную аномалию позади Земли после полного солнечного затмения 21 августа.
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