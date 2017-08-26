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Самый мощный ураган десятилетия засняли из космоса
Фото: NASA
NASA показало, как из космоса выглядит ураган " Харви" , мчащийся к побережью Техаса. Видео опубликовано на YouTube.
Съемки ролика велись с Международной космической станции. На записи показано положение урагана по состоянию на 25 августа.
Отметим, что ранее президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия. Предположительно, " Харви" станет самым крупным ураганом в Америке за последние 10 лет.
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