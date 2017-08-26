Экспедиция Минобороны и РГО обнаружила у Курил немецкий бронепалубный крейсер

Первоначально предполагалось, что на дне покоятся остатки японского корабля «Рои Мару», однако найденная маркировочная табличка указала на немецкий бронепалубный крейсер кайзеровской германии «Аугсбург». Этот корабль был передан Японии в качестве репараций в 1920 году.

Ученые объясняют путаницу тем, что суда часто передавались или продавались иным странам, где тем давали новое название.

«Аугсбург» — один из четырех крейсеров типа «Кольберг» германского императорского флота времён Первой мировой войны.