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На Сицилии обнаружили древнейшее в мире вино
На итальянском острове Сицилия обнаружено самое древнее в мире вино, которому порядка шести тысяч лет.
Остатки вина были найдены в большом сосуде в пещере недалеко от города Агридженто, сообщает Il Giornale di Sicilia.
Находка принадлежит международной исследовательской группе во главе с археологом Давиде Танази из университета Флориды при участии национального исследовательского совета Италии и университета Катании.
Открытие показало, что вино было распространено на Апеннинах ещё в эпоху медно-каменного века, а не бронзового, то есть на две тысячи лет раньше, чем считалось ранее.
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