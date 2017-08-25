На Сицилии обнаружили древнейшее в мире вино

На итальянском острове Сицилия обнаружено самое древнее в мире вино, которому порядка шести тысяч лет.

Остатки вина были найдены в большом сосуде в пещере недалеко от города Агридженто, сообщает Il Giornale di Sicilia.

Находка принадлежит международной исследовательской группе во главе с археологом Давиде Танази из университета Флориды при участии национального исследовательского совета Италии и университета Катании.

Открытие показало, что вино было распространено на Апеннинах ещё в эпоху медно-каменного века, а не бронзового, то есть на две тысячи лет раньше, чем считалось ранее.