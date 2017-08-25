Россия прекратит выпуск ракет-носителей «Протон-М», так как переходит на производство ракет нового типа «Ангара-А5». С таким заявлением выступил вице-премьер России Дмитрий Рогозин . Его слова передаёт издание «Экономика сегодня»

Своё заявление Рогозин сделал во время совещания в Центре имени Хруничева . Вице-премьер назвал предприятие стратегически важным.

Первый пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» состоится в 2021 году с космодрома Восточный. Испытательный пуск ракеты был произведён с космодрома Плесецк. «Ангара-А5» способна переносить от 4 до 24 тонн грузов в зависимости от высоты орбиты. Ракета работает на экологически чистом топливе.