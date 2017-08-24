Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами

Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой. Неожиданно для чилийцев и ученых всего мира, почти все пустынные земли покрылись белыми цветами.



Ученые отмечают, что такое происходило и раньше, но такие масштабы цветения — беспрецедентны. Например, в 2015 году, также из-за обильных осадков в октябре, пески Атакамы украсили более 200 видов различных цветов. По мнению директора Национальной службы туризма в Атакаме Даниэля Диаса, причиной произошедшего является изменение климата на планете.



Атакама в течение 400 лет была самым засушливым местом на планете. Здесь не наблюдалось серьезных осадков и тем более проливных дождей. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.



Ранее сообщалось, что рыжие пески крупнейшей жаркой пустыни в мире Сахары покрылись снегом. Подобное явление документально фиксируется второй раз за всю историю человечества.