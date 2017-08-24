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Самая засушливая пустыня в мире покрылась цветами
Чилийская пустыня Атакама, которая считается самой засушливой в мире, в буквальном смысле, расцвела, после серии ливней, которые прошли еще зимой. Неожиданно для чилийцев и ученых всего мира, почти все пустынные земли покрылись белыми цветами.
De droogste plek op aarde staat weer in bloei. 🌼🌸🌺 —— Er groeien meer dan 200 soorten planten in de Atacama-woestijn in Chili. Het fenomeen doet zich normaal maar eens in de 5 tot 7 jaar voor, maar nu is het nog maar van 2015 geleden. —— De bloei is het gevolg van intense en onverwachte regenval in de winter.
Публикация от VRT NWS (@vrtnws)
Ученые отмечают, что такое происходило и раньше, но такие масштабы цветения — беспрецедентны. Например, в 2015 году, также из-за обильных осадков в октябре, пески Атакамы украсили более 200 видов различных цветов. По мнению директора Национальной службы туризма в Атакаме Даниэля Диаса, причиной произошедшего является изменение климата на планете.
Атакама в течение 400 лет была самым засушливым местом на планете. Здесь не наблюдалось серьезных осадков и тем более проливных дождей. Пустыня богата месторождениями селитры, буры, йода, поваренной соли, меди.
Ранее сообщалось, что рыжие пески крупнейшей жаркой пустыни в мире Сахары покрылись снегом. Подобное явление документально фиксируется второй раз за всю историю человечества.
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