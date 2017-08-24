Раскрыта природа инопланетных мегаструктур вблизи KIC-8462852

Колумбийские ученые раскрыли, что изменения светимости звезды KIC-8462852 объясняется наличием на ее орбите экзопланеты с кольцами. Ранее вокруг светила допускали присутствие инопланетных мегаструктур. Соответствующее исследование опубликовано на сайте arXiv.org, кратко о нем сообщает New Scientist.

Специалисты предположили, что вокруг KIC-8462852 вращается экзопланета, напоминающая Сатурн. Кольца такой планеты, по расчетам ученых, рассеивают свет звезды, что наблюдается земными астрономами как изменения ее яркости, зависящей от положения кольцевой системы гипотетической экзопланеты на диске светила.

По массе экзопланета, по оценкам авторов, сравнима с Нептуном и расположена примерно в десять раз ближе, чем расстояние между Землей и Солнцем. Расчеты ученых показывают, что KIC-8462852 поглотит кольца небесного тела, а видимые изменения в яркости звезды будут заметны в течение нескольких лет после этого.

Звезда KIC-8462852 находится на расстоянии 1480 световых лет от Земли в созвездии Лебедя. Ее масса и радиус примерно в 1,5 раза больше, чем у Солнца. Звезда интересна тем, что ее светимость периодически меняется.

Кроме предложенного, существуют несколько объяснений этого явления. Среди них — наличие вокруг светила кометного облака, которое, однако, требует слишком большого количества таких небесных тел на орбите звезды (около 650 тысяч). Другой гипотезой является существование вокруг KIC-8462852 искусственных сооружений.