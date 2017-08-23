Исследователи острова Матуа подняли со дна таинственный военный корабль

На курильском острове Матуа продолжается совместная экспедиция Министерства обороны России и Русского географического общества. Остров, на котором во времена Второй мировой войны находилась неприступная военная база Японии, хранит немало загадок, часть из которых уже разгадана исследователями.

На этот раз экспедиции удалось обнаружить затонувший военный корабль. Специалисты РГО обнаружили неизвестный предмет на дне, после чего за дело взялась группа водолазов.

По первым предположениям, поднятым объектом должен был оказаться японский корабль «Рои Мару», торпедированный американцами в годы войны. Однако при ближайшем рассмотрении выяснилось, что экспедиция подняла со дна немецкое судно.

«Раньше считалось, что это " Рои Мару". Сейчас мы видим, что корабль явно немецкий. Но весьма нередки ситуации, когда корабль, отслуживший в одной стране, передавался или продавался другой стране, где, естественно, давалось другое название. Поэтому не исключено, что пресловутый " Рои Мару" был при рождении " Аугсбургом"», — рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин

Специалисты Русского географического общества уже начали работу по выяснению судьбы поднятого корабля. На найденном шильдике четко различима надпись «Аугсбург» — так назывался бронепалубный немецкий крейсер, переданный Японии в качестве репараций в 1920 году. Исследователи намерены обратиться к германским коллегам, которые известны своим аккуратным отношением к архивам, чтобы прояснить происхождение судна.

Это не единственная и далеко не последняя загадка таинственного острова Матуа. Ранее исследователи обнаружили целый парк японской военной техники, вход в бункер, где, согласно одной из теорий, располагался целый «подземный город» в 45 этажей, а также выяснили судьбу мощнейшей японской артиллерийской установки.