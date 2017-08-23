Археологи узнали, как создавалась китайская «терракотовая армия»

Тысячи терракотовых статуй солдат и лошадей, захороненные в гробнице китайского императора Цинь Шихуанди, — не только один из главных символов Китая, но и важнейший исторический источник. Китайские археологи совместно со специалистами из Великобритании изучили состав глины статуй. Ученые пришли к выводу: глину для фигур добыли в одном и том же месте поблизости от гробницы, но для создания тысяч статуй потребовалась работа многих отдельных мастерских.



Технологии, применявшиеся при изготовлении статуй, уже известны. Части глиняных тел лепили отдельно, некоторые фрагменты отливали в формах. Исследователи выделяют около десяти основных форм лиц солдат, которым затем придавали индивидуальные черты. Скульптуры обжигали в печах, раскрашивали и покрывали лаком. По словам авторов новой работы, поблизости от гробницы до сих пор не удалось обнаружить ни мастерских, в которых делали статуи, ни отходов производства. Нам неизвестно, сколько было этих мастерских, сколько людей в них трудилось и как был устроен процесс работы.



Ученые проанализировали состав нескольких типов артефактов, найденных в гробнице. Это не только терракотовые солдаты, но и обнаруженные в начале 2000-х годов статуи акробатов, глиняная «начинка» бронзовых фигурок птиц, кирпичи из ям и фрагменты землебитных стен, созданных из утрамбованного грунта. Для исследований тонких срезов-шлифов использовали петрографический микроскоп.



Анализ показал, что глину добыли в одном и том же месторождении поблизости от гробницы. При этом состав примесей в разных фигурах различался. Кирпичи состоят из смеси темных и светлых глин, в фигуры солдат и акробатов добавлен песок, а внутри фигурки птицы нашли остатки растений. Исследователи предполагают, что глину добывали в районе стройки, а затем доставляли в несколько разных мастерских. Возможно также, что песок делал глиняную смесь крепче, а растительные фрагменты позволяли «облегчить» материал.



Кроме того, ученые обнаружили, что терракоту обжигали при сравнительно низкой температуре не более 750˚C. Сегодня глины такого типа требуют около 900–1000˚C. Ранее считалось, что температура обжига «терракотовой армии» была выше. Археологи предположили, что к таким выводам привело повторное нагревание фигур при пожаре, в котором сгорели крыши, накрывавшие ямы со статуями, — о нем сообщают источники.



Исследование опубликовано в журнале Antiquity.



Ранее археологи обнаружили в китайской провинции Шаньси древнюю столицу легендарного «императора-бога» Яо.