Она испарилась: ученые усомнились в наличии больших запасов воды на Луне

Повторное изучение фрагмента лунной породы, доставленного на Землю в 1972 году, заставило ученых усомниться в наличии больших запасов воды на естественном спутнике Земли. Об этом рассказывает Газета.ру

Ранее ученые предполагали наличие большого количества воды в недрах Луны из-за множества летучих соединений, содержащихся в исследуемом образце под названием «Ржавый камень». Однако более тщательное исследование показало, что фрагмент содержит лишь более легкие изотопы цинка, которые конденсировались на поверхности при испарении.

Согласно одной из гипотез, Луна образовалась в следствие столкновения молодой Земли с объектом размером с Марс. При этом зародыш Луны был крайне горячим и наиболее летучие соединения, в том числе и вода, быстро испарились с его поверхности. Нынешние исследования лунной породы, говорящие о минимуме воды на спутнике, с данной гипотезой вполне соотносятся.

При этом вода на Луне все же есть. Она находится в кратерах на лунных полюсах. Так, по предположениям астрономов, в районе Северного полюса может находиться не менее 0,6 квадратных километров льда. Информация о количестве водных запасов необходима для будущих миссий к спутнику Земли.