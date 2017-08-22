Ученые определили опасность сидячего образа жизни

Канадские ученые пришли к выводу, что сидячий образ жизни повышает риск смерти для людей среднего и пожилого возраста. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Canadian Medical Association Journal.

Специалисты исследовали образ жизни 3141 человека старше 50 лет в 2003-2004 и 2005-2006 годах, а затем до 2011 года или до их смерти. Активность участников отслеживалась с помощью фитнес-трекеров.

В итоге оказалось, что среди участников, не соблюдавших рекомендуемые врачами нормы (2,5 часа умеренной физической активности в неделю), смертность была значительно выше. Результаты сохранялись даже с поправкой на вредные привычки и заболевания.

Ученые считают, что врачи должны систематически рекомендовать пациентам вести более активный образ жизни. По их мнению, достаточно будет хождения по дому с помощью ходунков или трости.