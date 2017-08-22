Подо льдом Антарктиды нашли огромные реки

На самом сухом и холодном континенте ученые из университета Райса в США обнаружили потоки воды, протекающие подо льдом. Исследование было опубликовано в журнале Nature Geoscience.



В течение двух лет ученые анализировали донные отложения и изучали карты дна моря Росса. Еще 15 тысяч лет назад эта территория была покрыта толстым слоем льда. Позднее ледник отступил на сотни миль вглубь континента. На картах, данные для которых собрало исследовательское судно Национального научного фонда Натаниэля Б. Палмера, отображается отступление льда после последнего ледникового периода: в нескольких местах на карте можно увидеть древние водотоки и подледные озера.



Сегодня Антарктида покрыта льдом, мощность которого в некоторых местах достигает 3,2 км. Тем не менее, пласт льда не статичен: под действием собственного веса он движется, и возникают подземные реки льда, текущие к морю. Согласно наземным наблюдениям, некоторые из этих потоков движутся со скоростью несколько сотен метров в год. Однако сам по себе лед может преодолеть лишь несколько десятков метров в год. Исходя из этого, ученые предположили, что он движется с помощью внешних сил.



Так как провести подледные наблюдения довольно затруднительно, авторы исследования утверждают, что ископаемая речная система иллюстрирует, как талая вода вытекает из подледниковых озер и по руслам впадает в океан. Вода тает из-за интенсивного давления ледника и из-за действия подземных вулканов, которые могут нагревать лед снизу. В подледном речном бассейне обнаружили более 20 озер.



Результаты исследования могут помочь гидрологам предсказать, как будут вести себя современные ледниковые потоки, и какова их роль в повышении уровня моря.