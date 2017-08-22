Ученые рассказали о страшных снегопадах, которые идут на Марсе по ночам

Американские и французские ученые выдвинули версию, что на Марсе в ночное время могут идти снегопады. Снег, по их мнению, появляется из облаков, которые находятся на высоте 10-20 километров.



По словам астрономов, снежные бури бывают на Красной планете ночью. Когда становится темно, температура в облаках уменьшается на 4 градуса. Атмосферные образования опускаются вниз, а потом смешиваются с восходящими более теплыми потоками.



Уже известно, что ветер на Марсе несет с собой частицы водяного льда. Ученые отметили, что если учесть скорость ветра на Красной планете, то можно предположить, что замороженные частицы снега падают на высоту в 1-2 км за 5-10 минут.