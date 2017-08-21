NASA начнет поиск жизни на Марсе в 2020 году



Уже в 2020 году американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства ( NASA ) направит на Марс миссию, задачей которой станет поиск следов жизни на планете. В ходе изысканий будут использоваться методы, которые применялись на Земле для обнаружения древнейших организмов, а также наработки ранее отправленных на Красную планету марсоходов, сообщил один из руководителей проекта, доктор Кен Уилифорд, изданию Mars Daily.

По его словам, предыдущие миссии на Марс вели поиск достаточно поверхностно: делали общий химический анализ небольших образцов, исследуя их на предмет обнаружения воды и подходящих условий для существования жизни. Миссия Mars 2020 займется более детальным анализом, результатом которого станут масштабные карты высокого разрешения со всеми необходимыми данными о наличии следов древней жизни.



В миссии вместо использования обычных методов геохимии — изучения общего состава пород — будет использоваться спектроскопия, рентгеновская флуоресценция и другие. Понимание пространственного распределения химических свойств, сохранившихся в древних породах, является ключом к определению того, были ли они сформированы жизнью. Все это позволит познать Марс в различных масштабах — «от горы, до песчинки», как выразился ученый.



Инструменты, которые будет использовать миссия, прошли проверку в самых сложных условиях на нашей планете — глубоко под землей и в непростых гидротермальных условиях при высоком давлении вдоль хребтов на дне Мирового океана. Собранные образцы будут сохранены в особом месте на поверхности Марса для возможной отправки на Землю и изучения в лабораториях позднее. Около 40 герметично закрытых титановых футляра весом до 15 граммов будут ждать своего часа — когда их заберет следующая миссия.



По словам Уилифорда, определены три потенциальные посадочные площадки на Марсе для миссии Mars 2020. Одна — у горной гряды в районе кратера Гусева, где существуют кремниевые отложения, похожие на следы земных гидротермальных источников. Две других — в районе древнейшего ударного кратера в Солнечной системе — Исиды, где найдены следы присутствия жидкой воды, которая могла создать условия для возникновения жизни.



Напомним, британские ученые недавно сообщили о сенсационном открытии: судя по их данным, наклон орбиты Марса в далеком прошлом мог существенно отличаться от нынешнего.