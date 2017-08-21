Ученые: Луна оказалась не единственным естественным спутником Земли

Ученые из Франции и американского штата Гавайи обнаружили на орбите Земли вторую «Луну». Об этом сообщает портал Nation News.

Согласно данным исследования специалистов, много миллионов лет назад, когда только начинала формироваться Луна, рядом с нашей планетой было еще одно весьма крупное небесное тело.

Смоделировав компьютерную модель из более чем 10 миллионов объектов, когда-либо приближавшихся к Земле, астрономы обратили внимание на некий астероид размером чуть более метра в диаметре.

По словам ученых, он находится на орбите очень давно и, не смотря на свои миниатюрные по космическим меркам размеры, вполне может носить имя «второй Луны».

Теперь тандему гавайских и французских астрофизиков предстоит выяснить, почему тело таких размеров сумело задержаться на орбите Земли и стать ее вторым спутником.