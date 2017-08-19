В Ростове-на-Дону обнаружены масштабные захоронения древних меотов

Археологи рассчитывают отыскать постройки I-III веков нашей эры на месте раскопок в центре Ростова-на-Дону, где находился город древних меотов, передает «Интерфакс»

" Ученые считают, что на территории Ростова-на-Дону находятся шесть городищ I-III веков нашей эры. На улице Станиславского археологи раскопали уже около 130 захоронений древних меотов" , — рассказали в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

Отмечается, что наибольший интерес могут вызвать погребение женщины с целым набором уникальных артефактов и захоронение ребенка с железным жезлом. Также археологи обнаружили ритуальные захоронения коней и погребения в деревянной колоде.

Меоты населяли восточное и юго-восточное побережья Азовского моря. В античную пору Меотидой называли территорию от Черного до Азовского моря, причем последнее обыкновенно обозначалось как Меотийское болото.