Госэкзамен по русскому языку может стать устным

министерстве образования и науки России предложили сделать устным экзамен по русскому языку как форму допуска к аттестации в школах. Об этом говорится на сайте ведомства.

«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, если проект успешно будет протестирован в регионах, то он может быть допущен к апробации на федеральном уровне.