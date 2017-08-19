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Госэкзамен по русскому языку может стать устным
В министерстве образования и науки России предложили сделать устным экзамен по русскому языку как форму допуска к аттестации в школах. Об этом говорится на сайте ведомства.
«В пилотных регионах устный экзамен по русскому языку в 9-м классе станет допуском к аттестации — так же, как сочинение в 11-м классе», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, если проект успешно будет протестирован в регионах, то он может быть допущен к апробации на федеральном уровне.
Первую апробацию устной части основного государственного экзамена Рособрнадзор провел 15 июля.
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