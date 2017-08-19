В России появился новый вид комаров-переносчиков менингита

В Алтайском крае появился так называемый азиатский тигровый комар. Местные жители Алтайского края отмечают, что место укуса этого комара не болит и не чешется, а сильно жжет.

По словам доктора биологических наук, члена Русского энтомологического общества Людмилы Комаровой, появление этих насекомых связано с потеплением. Об этом пишет Amic.ru.

По данным портала, комар имеет черно-белые полоски на ножках и черно-белое маленькое тело. Его величина — около 5 мм. Самки комаров, как правило, крупнее самцов. Кроме того, азиатский комар более агрессивный и подвижный, чем другие виды комаров.

Традиционно ареал обитания азиатского тигрового комара — тропические и субтропические районы Юго-Восточной Азии.

По мнению биологов, комар может быть переносчиком опасных болезней, в числе которых менингит, энцефалит, также может заразить человека вирусом «чикугония» и лихорадкой Денге, которые вызывают очень серьезные осложнения, вплоть до воспаления мозга.