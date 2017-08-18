Древнеримский водопровод оказался причиной болезней горожан

Анализ водопроводных труб рассказал о высоком содержании токсичных веществ в воде.

Технологии Древнего Рима впечатляли и современников, и людей последующих эпох. Многие их секреты раскрываются лишь сегодня благодаря новым методам исследований. Например, в июне 2017 года геологи объяснили, почему древнеримский бетон с годами становится прочнее.



Однако у некоторых из этих технологий есть и отрицательная сторона. Авторы нового исследования пришли к выводу: трубы знаменитых римских водопроводов могли загрязнять воду до такой степени, что она вызывала у горожан множество опасных заболеваний. От водопроводной воды страдали печень и почки, в легких случаях недомогание ограничивалось тошнотой и диареей.



Ученые проанализировали фрагмент трубы, найденной в доме богатого жителя Помпей Луция Цецилия Юкунда. Последствия извержения Везувия в 79 году н. э. сохранили городские сооружения Помпей в отличном состоянии. Анализ трубы провели методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry). Этот высокочувствительный метод позволяет выявлять содержание ряда металлов и неметаллов в концентрации до одной частицы на 1012. В образце обнаружили значительное содержание сурьмы. Этот полуметалл токсичен, а с водой жители Помпей получали его регулярно.



Доказано, что сурьма может оказывать отравляющее воздействие на организм. Наиболее опасны ее пыль и пары, но и употребление с водой и пищей негативно отражается на внутренних органах человека. В древности сурьму использовали в составе рвотных средств, поскольку даже небольшие количества вещества вызывают тошноту.



Ранее ученые уже предполагали, что водопровод мог быть опасен для здоровья римлян, так как трубы зачастую делали из свинца. Однако, по словам авторов работы, свинец достаточно быстро покрывается слоем известковых отложений, не дающих частицам металла смешиваться с водой. Поэтому исследователи считают, что обитатели дома подвергались опасному воздействию свинца лишь изредка, в течение нескольких недель после установки или замены труб.



Исследование опубликовано в журнале Toxicology Letters.