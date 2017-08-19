Биологи открыли тайну больших помидоров

Генетики открыли ген, управляющий размером томатов, чья структура и работа резко поменялись во время процесса одомашнивания этих растений, говорится в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

«Понимание того, как работает этот ген, позволит нам открыть новые пути для увеличения размеров томата, не ухудшая при этом их вкуса или стойкости к болезням», — рассказывает Эстер ван дер Кнаап из университета Огайо в Вустере. Ученые уже несколько лет пытаются решить один из главных вопросов для всех любителей помидоров — то, почему плод, лежавший долгое время в холодильнике или приобретенный в магазине, обладает менее ярким и интересным вкусом, чем свежие томаты с грядки. Два года назад ученые обнаружили намеки на то, что пресный вкус «магазинных» помидоров является побочным продуктом попыток селекционеров увеличить размеры томатов и плодом необычного взаимодействия генов, отвечающих за защиту помидоров от засухи.

Подобные открытия, как отмечает ван дер Кнаап, заставляют генетиков и селекционеров искать новые пути увеличения размеров помидоров, которые бы не вызывали подобные побочные эффекты. Для этого ученые сравнивают ДНК современных сортов помидоров и их диких родичей, выделяя те гены, которые поменялись сильнее всего в ходе процесса их одомашнивания. Таким образом, внимание исследователей привлек ген, который они позже назвали CSR, регулятором размеров клеток. Этот участок ДНК, расположенный на 11 хромосоме плода, ассоциировался лишь с небольшими изменениями в размере, и ученые решили проверить, так ли это на самом деле.

Для изучения его роли ученые вставили несколько дополнительных копий разных версий этого гена в ДНК помидор и проследили за тем, как поменялся облик плодов. Как оказалось, «поврежденная» короткая версия CSR, которую раньше генетики считали бесполезной, сильнее всего влияла на размеры плодов и заставляла их увеличиваться в размерах, делая клетки томатов более крупными.