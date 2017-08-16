В Китае впервые произвели полную криогенную заморозку человека

В КНР впервые в истории выполнили полную криогенную заморозку человека — недавно умершей от рака легких 49-летней Чжан Вэньлянь из провинции Шаньдун, сообщает агентство «Синьхуа» . «В соответствии с пожеланиями Чжан и ее супруга Гуй Цзюйминя специалисты Shandong Yinfeng Biological Engineering Group заморозили тело женщины в надежде, что развитие медицинских технологий когда-нибудь позволит вернуть Чжан к жизни», — сообщается на странице агентства в соцсети «ВКонтакте».

Операцию по криогенной заморозке тела проводили на протяжении более двух дней. Производившей заморозку компании содействовали эксперты из США.

В сообщении также отмечается, что тело женщины с 10 мая хранится в специальном контейнере объемом в 2000 литров с жидким азотом при температуре 192-195 градусов Цельсия ниже нуля.

Напомним, в июле 2016 года в американском штате Техас начали строить центр Timeship, предназначенный для заморозки и хранения до 50 тыс. человеческих тел.

Крионика — это технология замораживания только что умерших людей и сохранения тел или их частей в жидком азоте. Ее адепты надеются, что в будущем появятся способы оживления усопших. В России также существует компания, которая с 2005 года занимается заморозкой тел. По некоторым данным, в ее криохранилище хранятся тела около 40 людей и 15 животных.