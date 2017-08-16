Раскрыта тайна гибели легендарной экспедиции Франклина

Ученые назвали вероятную причину гибели участников экспедиции Джона Франклина по освоению Арктики. Согласно новой версии, они умерли от болезни Аддисона, сообщает «Газета.ру»

Тайна гибели арктической экспедиции на кораблях «Эребус» и «Террор» будоражит умы с середины XIX века, ранее выдвигалось множество возможных объяснений, ни одно из которых не получило подтверждения. Новая гипотеза основывается на выводах профессора Рассела Тайчмэна, отметившего, что коренные жители Севера писали о «черных высохших ртах» британских моряков.

По мнению специалиста, это означает, что люди Франклина страдали болезнью Аддисона. Это заболевание, которое характеризуется недостаточной секрецией кортикостероидных гормонов надпочечниками и может возникнуть после заражения туберкулезом. Раньше болезнь Аддисона считалась неизлечимой.