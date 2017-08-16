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Раскрыта тайна гибели легендарной экспедиции Франклина

Раскрыта тайна гибели легендарной экспедиции Франклина
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Ученые назвали вероятную причину гибели участников экспедиции Джона Франклина по освоению Арктики. Согласно новой версии, они умерли от болезни Аддисона, сообщает «Газета.ру».
Тайна гибели арктической экспедиции на кораблях «Эребус» и «Террор» будоражит умы с середины XIX века, ранее выдвигалось множество возможных объяснений, ни одно из которых не получило подтверждения. Новая гипотеза основывается на выводах профессора Рассела Тайчмэна, отметившего, что коренные жители Севера писали о «черных высохших ртах» британских моряков.
По мнению специалиста, это означает, что люди Франклина страдали болезнью Аддисона. Это заболевание, которое характеризуется недостаточной секрецией кортикостероидных гормонов надпочечниками и может возникнуть после заражения туберкулезом. Раньше болезнь Аддисона считалась неизлечимой.
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Газета.Ru
Джон Франклин
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