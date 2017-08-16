"Динозавр Франкенштейна" из Чили оказался "потерянным звеном" эволюции

Причудливый травоядный динозавр-" франкенштейн" из Чили, одновременно похожий на тираннозавров и велоцирапторов, оказался " потерянным звеном эволюции" , связывающим хищных динозавров и их двуногих жертв, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале Biology Letters.



" Чилезавр является одним из самых необычных и интересных динозавров, когда-либо открытых за всю историю науки. Поистинне " франкенштейновский" набор его черт позволяет ему занять ключевую позицию на древе эволюции динозавров и помогает нам понять, как разошлись пути самых крупных групп динозавров" , — рассказывает Пол Баретт (Paul Barett), палеонтолог из Национального музея естественной истории в Лондоне (Великобритания).



Два года назад британские и чилийские палеонтологи проводили раскопки на юге Чили, где залегают породы, сформировавшиеся в конце Юрского периода, примерно 145-140 миллионов лет назад. Как рассказывали тогда ученые, они изначально изучали историю формирования Андских гор и не пытались искать новые виды древних ящеров.



В ходе этой экспедиции ребенок одного из геологов случайно натолкнулся на останки крайне причудливого динозавра, который сами ученые и пресса быстро окрестили " динозавром Франкенштейна". Это трехметровое существо, получившее имя " чилезавр" , было похоже по своей анатомии на так называемых тетануров (Tetanurae) — группы преимущественно хищных динозавров, включавшей в себя тираннозавров и предков птиц.



Несмотря на подобное родство, чилийский " динозавр Франкенштейна" хотя и был в чем-то похож и на тираннозавров, и на велоцирапторов, самых знаменитых хищных " ящеров ужаса" , но при этом он был травоядным или всеядным существом с зубами и челюстями, не приспособленными для охоты на других гигантов мезозоя.



Необычная диета и облик этих древних и предположительно примитивных динозавров, чье тело, как выражается Мэттью Барон (Matthew Baron), коллега Баретта, как будто " сшито" из кусков множества других видов древних рептилий, заставили многих палеонтологов сомневаться в том, что они действительно являются тетанурами.



Британские ученые проверили, так ли это на самом деле, составив список из 450 отличительных анатомических признаков " динозавра Франкенштейна" и сравнив их с аналогичными частями анатомии у других травоядных и хищных динозавров, живших в это же время или позже.



Этот анализ привел к неожиданным результатам — оказалось, что чилизавры были не только родственниками тетануров, но и предками всех так называемых птицетазовых динозавров — относительно " продвинутых" травоядных ящеров, ходивших на двух или четырех ногах. Эти динозавры обладали относительно скромными размерами по сравнению с гигантскими зауроподами, но при этом они умели быстро бегать, а также имели клюв и большой кишечник, помогавшие им поедать практически любую растительную пищу.



Общие эволюционные корни хищников второй половины мезозоя и их жертв, как отмечают ученые, позволяют объяснить многие сходства в их анатомии, в том числе наличие перьев, и существование необычных видов травоядных существ, таких как терезинозавры и бейпяозавры, больше похожих по своей анатомии на тираннозавров и прочих тетануров, чем на традиционных птицетазовых ящеров.



Подобные выводы, как ожидают сами палеонтологи, будут положительно восприняты не всеми учеными, так как раньше считалось, что хищные динозавры и их жертвы не являются даже далекими родичами. Как надеются Барон и Баретт, открытие новых " потерянных звеньев" эволюции, похожих на чилийского " динозавра Франкенштейна" , помогут убедить скептиков в том, что такая связь существует.