Российские ученые изобрели вживляемую титановую сеть для хирургических операций

Российские ученые изобрели специальную эластичную титановую сеть, которую можно вживлять пациенту при различных хирургических операциях. Уникальный имплантат был разработан ЦКБ РАН в качестве альтернативы полипропиленовой сетке, которая применяется при оперировании грыж. ЦКБ РАН провела доклинические и клинические испытания титанового шелка и уже зарегистрировала его для продвижения в практическое здравоохранение, сообщает газета Известия.

Титановая сеть может применяться при пластике дефектов мягких тканей, лечении грыж и других областях.