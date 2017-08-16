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Российские ученые изобрели вживляемую титановую сеть для хирургических операций
Фото: pixabay.com
Российские ученые изобрели специальную эластичную титановую сеть, которую можно вживлять пациенту при различных хирургических операциях. Уникальный имплантат был разработан ЦКБ РАН в качестве альтернативы полипропиленовой сетке, которая применяется при оперировании грыж. ЦКБ РАН провела доклинические и клинические испытания титанового шелка и уже зарегистрировала его для продвижения в практическое здравоохранение, сообщает газета Известия.
Титановая сеть может применяться при пластике дефектов мягких тканей, лечении грыж и других областях.
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