На западе Крыма нашли останки древнего города, который изменит учебники истории

На протяжении тысячелетий артефакты были скрыты от исследователей. На побережье искали богатейший древний город Тамирака, а нашли усадьбу, которая, по сути, является его ровесницей.

Поселение, которому более двух тысяч лет, показалось из-под земли уже практически в полную величину. Видны укрепительная стена, дозорная башня, колодец и древний алтарь.

Стены древнего городка уходят на шесть метров в глубину. Среди камней попадается много керамики — амфоры, сосуды, а также личные вещи и предметы быта. Все это историки аккуратно очищают и изучают.

Эксперты уверены, в ближайшее время могут быть сделаны сенсационные заявления. По словам ученых, которые работают на раскопках, это может внести коррективы в учебники истории Крыма.