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РИА Новости

Генетики из Йеля нашли мутации, вызывающие "рак Маккейна"

Система геномного редактирования CRISPR/Cas9 помогла генетикам из Йеля выделить несколько генов, мутации в которых приводят к развитию глиобластомы — крайне агрессивной формы рака мозга, которая была недавно найдена у сенатора Джона Маккейна, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Neuroscience.
" ДНК раковых клеток достаточно хорошо изучена, и мы сегодня знаем о существовании нескольких сотен мутаций, связанных с развитием рака, но нам было крайне тяжело понять, поломки в каких генах или какие комбинации подобных повреждений вызывают рак. Эта информация важна не только для понимания природы рака, но и определения того, какие лекарства будут работать лучше всего для каждого пациента" , — рассказывает Сиди Чен (Sidi Chen) из Йельского университета (США).
Различные формы рака головного и спинного мозга являются относительно редкими по сравнению с раком груди, простаты или кишечника, однако их редкость компенсируется тем, что фактически все из них являются крайне агрессивными и опасными для человека. Приобретение такого рака в большинстве случаев ведет к быстрой гибели пациента из-за сложностей в применении химиотерапии или невозможности хирургического вмешательства.
Рак мозга чаще всего поражает детей, а не взрослых, и только один из нескольких подвидов этих опухолей, глиобластома, является причиной 15% смертей от рака среди младенцев. До сих пор не было известно средств, которые могли бы предотвратить развитие этих опухолей и при этом не вызвать массовую гибель здоровых клеток мозга. Относительно недавно ученые обнаружили, что таволга и некоторые другие растения содержат в себе вещества, способные подавлять этот рак.
Как отмечает Чен, несмотря на наличие химиотерапии, позволяющей продлить жизнь больным с глиобластомой, ученые до сих пор не понимают, как именно развивается глиобластома. Причиной этого является то, что с ее появлением связано огромное число генов и мутаций — около 450 " опечаток" примерно в 220 генах. Каждая из них может или просто усугублять болезнь, или же служить причиной развития опухоли.
" Простой" анализ этих генов ни к чему не привел — ученым в лучшем случае удалось сократить число возможных " подозреваемых" до 71 гена, чья структура меняется сильнее всего при развитии глиобластомы. Проблема усугубляется тем, что подобные опухоли нормально растут только внутри мозга человека и животных, что мешает проведению опытов с ними в пробирках.
Чен и его коллеги решили эту проблему при помощи двух вещей — особой породы трансгенных мышей, предрасположенной к развитию глиобластомы, и новой версии геномного редактора CRISPR/Cas9, позволявшей ученым отключать один из этих двух сотен генов, связанных с развитием данной формы рака.
Использую подобную генную терапию, ученые отключали один или несколько генов в клетках мозга мышей, и проверяли через несколько месяцев, появлялись ли опухоли в их голове. Эти опыты помогли биологам выделить пять генов — RB1, B2M, NF1, ZC3H13 и MLL3, повреждение которых почти гарантированно приводило к развитию рака, а также несколько других мутаций, порождавших рак с очень высокой долей вероятности.
Все опухоли, порожденные комбинациями этих генов, обладали уникальными чертами и поведением, изучение которых, как надеются ученые, поможет медикам понять, какие именно препараты могут подавлять или затормаживать их развитие, что позволит или спасти больных, или максимально продлить их жизнь.
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Джон Маккейн
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