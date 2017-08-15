МГУ вошел в топ-100 Шанхайского рейтинга вузов ARWU-2017

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости Московский университет имени Ломоносова вошел в 100 лучших университетов мира в Шанхайском рейтинге вузов за 2017 год, еще два российских университета — Санкт-Петербургский и Новосибирский государственные университеты — вошли в топ-500 рейтинга, сообщила пресс-служба МИА «Россия сегодня».

Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов. Рейтинг составляется на основании ряда показателей, среди которых число выпускников и преподавателей, получивших Нобелевскую премию и Филдсовскую премию и медаль, количество и цитируемость опубликованных статей.

Ежегодно в академическом рейтинге университетов мира ранжируются свыше 1,3 тысячи университетов, из которых публикуются 500 лучших университетов мира. В этом году, помимо топ-500, компания Shanghai Ranking Consultancy обнародовала список университетов, получивших места с 501-го по 800-е и ставших кандидатами на участие в топ-500. Проект «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» в 2017 году представил русифицированную версию рейтинга.

"Три российских университета вошли в Шанхайский рейтинг топ-500 2017 года: Московский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет и Новосибирский государственный университет. МГУ по-прежнему является лучшим университетом в России и находится на 93-м месте в мире", — приводятся в сообщении слова руководителя рейтинга Сюецзюня (Сноу) Вана.

Согласно опубликованным данным, СПбГУ расположился на 345-м месте, а НГУ — на 443-м.

Лучшим вузом, по результатам исследования, пятнадцатый год подряд стал Гарвардский университет , на втором месте — Стэнфордский. Кэмбриджский университет обошел Массачусетский технологический институт и Калифорнийский университет в Беркли и поднялся на третью строчку среди лучших университетов мира. Впервые в топ-100 рейтинга попали Университет имени Эразма Роттердамского в Нидерландах и Кардиффский университет в Великобритании.

Организаторы ARWU отметили, что в этом году в рейтинге преобладают американские университеты: 48 в первой сотне и 135 во всем рейтинге. У Китая 57 университетов в топ-500, у Великобритании — 38. В общей сложности в рейтинге 18 новичков.

В 2016 году Московский, Санкт-Петербургский и Новосибирский госуниверситеты также входили в топ-500 международного рейтинга вузов (Academic Ranking of World Universities 2016). МГУ занимал 87-ю строчку, СПбГУ попал в группу 301-400 мест, НГУ — 401-500.

"Второй год подряд сразу три российских вуза попадают в академический рейтинг ARWU, составляя конкуренцию мировым университетам в подготовке нобелевских лауреатов и известных ученых. Мы поздравляем МГУ имени Ломоносова, СПбГУ и Новосибирский государственный университет, благодаря которым российская наука завоевывает позиции в авангарде современной научной мысли", — отметила руководитель проекта «Социальный навигатор» Наталья Тюрина.

В проектном офисе проекта по повышению конкурентоспособности российских вузов «5-100» отметили, что наиболее сильной стороной МГУ, СПбГУ и НГУ в представленном рейтинге является число публикаций в Science Citation Index — Expanded (Индекс цитирования по естественным и точным наукам) и Social Sciences Citation Index (Индекс цитирования по общественным наукам). Вклад балла по данному критерию в общий результат составил 61% для НГУ, 53% для СПбГУ и 40% — для МГУ.

"Стоит отметить, что число публикаций российских вузов, входящих в данный рейтинг, продолжает увеличиваться. Так, например, в 2012-2016 годах число научных статей в Nature и Science вуза — участника Проекта 5-100 НГУ увеличилось в полтора раза по сравнению с 2011-2015 годами, при этом по числу научных публикаций в этих журналах НГУ опередил СПбГУ. На данный момент МГУ, НГУ и СПбГУ являются лидерами по числу статей, опубликованных в Nature и Science, среди всех российских вузов", — сообщили в пресс-службе Проектного офиса 5-100.

"МГУ в очередной раз подтвердил высокий статус, войдя в топ-100 лучших вузов мира по версии международного рейтинга университетов Academic Ranking of World Universities 2017 (ARWU 2017). Отмечу, что Шанхайский рейтинг университетов (ARWU) — один мировых рейтингов, в топ-100 которого, согласно указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от 2012 года, к 2020 году должны войти не менее пяти российских вузов", — сказал РИА Новости ректор МГУ Виктор Садовничий

"По каждому из показателей (рейтинга — ред.) МГУ имеет задел. А Нобелевские и Филдсовские лауреаты — выпускники и сотрудники МГУ — олицетворяют цвет российской науки", — добавил он.

"Социальный навигатор" — информационно-просветительский проект МИА «Россия сегодня», направленный на освещение широкого круга общественно-значимых проблем и вопросов: медицина, образование, паллиативная помощь, благотворительность, волонтерское движение, вопросы миграции и другие.

В рамках проекта представлены такие информационные продукты, как «Навигатор абитуриента», «Профстандарт учителя: новые возможности роста», «Лучшие школы России», «Детский отдых», «Найди меня, мама» и «Помочь». «Социальный навигатор» в 2016 году был признан лучшим социальным проектом России и получил престижную международную премию PRGN Best Practice Awards.