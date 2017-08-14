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В Крыму нашли похожие на «скифское золото» артефакты
Директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко заявил, что в ходе археологических раскопок в Крыму были найдены украшения, которые сопоставимы с коллекцией «скифского золота».
Как сообщает РИА Новости, раскопки проходили в Усть-Альминском некрополе в Бахчисарайском районе.
«Этот как раз находки того класса, такого плана и качества, часть из которых находится сейчас в Нидерландах… Это прежде всего украшения, в том числе из жёлтого металла», — отметил Майко.
Ранее НСН передавала, что археологи обнаружили в Москве кабацкую печать XV—XVIII веков.
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