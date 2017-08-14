Назван срок гибели человечества

Бывший астрофизик и преподаватель математики в Университете Арканзаса Дэниел Уитмир (Daniel Whitmire) предположил, что человечество исчезнет через 100-500 лет. Статья исследователя опубликована в International Journal of Astrobiology, кратко о ней сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

Мужчина пришел к выводу, что технологические цивилизации, которые существуют миллионы лет, являются чрезвычайно редкими, и маловероятно, что люди — одна из них. При этом поначалу Уитмир считал, что Homo sapiens является одним из самых отстающих технологически развитых видов, поскольку покорение космоса и освоение энергии атома произошло только в последние 100 лет.

Согласно принципу заурядности в отсутствии свидетельств, доказывающих обратное, человеческая цивилизация должна быть типичной во Вселенной, считает он. Если представить все технологически развитые народы во Вселенной в виде графика, на горизонтальной оси которого отмечается их максимальный возраст, а на вертикальной — число цивилизаций, то кривая, согласно законам статистики, примет колоколообразную форму. По мнению Уитмира, мы, скорее всего, окажемся в центре графика, где находятся 95 процентов цивилизаций: возраста в миллионы лет достигают лишь немногие разумные существа.

Человечество является первым на Земле технологически развитым видом, что также должно характеризовать типичную космическую цивилизацию. Учитывая, сколько времени потребовалось для эволюции Homo sapiens и создания современной культуры, на нашей планете подобные виды теоретически могут возникнуть до 23 раз.

Однако принцип заурядности предполагает, что поочередное появление нескольких цивилизации на одной и той же планете маловероятно. Это означает, что в конце своего существования люди, скорее всего, сделают биосферу непригодной для жизни, отметил исследователь.

Уитмир оценил, сколько еще будет жить человечество. Если мы расположены в центре колоколообразной кривой, то технологическая цивилизация на Земле продержится примерно столько же, сколько уже существует, то есть около ста лет. С учетом стандартного отклонения (показателя разброса случайной величины) и асимметрии графика (возраст цивилизации не может быть меньше нуля, но может быть сколь угодно большим), этот показатель увеличивается до 500 лет.