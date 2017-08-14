Найден механизм полного уничтожения Земли

Научно-популярный канал Second Thought выложил на YouTube ролик, в котором рассказал о возможном механизме полного уничтожения Земли, в результате которого небесное тело расколется на множество осколков. Оказалось, что к катастрофе приведет не взрыв всего ядерного арсенала стран планеты, а, например, столкновение с ней крупного астероида, движущегося примерно в 1,1 раза медленнее скорости света. О видео сообщает издание Popular Mechanics.